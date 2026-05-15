GT के खिलाफ मैच से पहले KKR को लगा बड़ा झटका, स्टार रचिन रविंद्र ने अचानक छोड़ा साथ, जानें घर वापस लौटने की वजह

रचिन का जाना ऐसे समय पर हुआ है जब KKR प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। टीम की स्थिति अभी काफी नाजुक है। KKR ने अब तक 11 मैच खेले हैं। जिसमें से 4 में जीत मिली है और 6 में हार, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। टीम के पास सिर्फ 9 अंक हैं और वे टेबल में 8वें पायदान पर हैं। फिलहाल कोलकाता टीम का रन रेट -0.198 है। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए KKR को अपने आने वाले मैच हर हाल में जीतने होंगे, लेकिन रचिन रविंद्र जैसे शानदार ऑलराउंडर की कमी टीम को खल सकती है।