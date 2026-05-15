वर्ल्ड कप 2027 को लेकर विराट कोहली ने दिया बड़ा बयान, कहा – अब भी अपनी काबिलियत साबित करनी है, तो मेरी जगह नहीं बनती

पिछले साल छह महीने के ब्रेक के बाद जब उन्होंने वापसी की, तो वनडे में धमाका कर दिया, सिर्फ सात मैचों में तीन शतक और तीन अर्धशतक जड़ दिए। अभी भी वे बेहतरीन फॉर्म में हैं। लंदन में छुपकर तैयारी करते हैं, इसलिए फॉर्म में कभी जंग नहीं लगती। हालांकि चयनकर्ता चेयरमैन अजित अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर की तरफ से कोहली को लेकर अभी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन जो लोग विराट को मैदान पर देख रहे हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि वह अभी भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार हैं।