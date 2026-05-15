हार्दिक पंड्या की आईपीएल 2026 में कब होगी वापसी? मुंबई इंडियंस के साथी खिलाड़ी ने दिया अपडेट

Hardik Pandya Returns: मुंबई इंडियंस के कप्‍तान हार्दिक पंड्या आईपीएल 2026 में मैदान पर कब वापसी करेंगे? क्‍या पंड्या और फ्रैंचाइजी मालिकों के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्‍या हार्दिक को एमआई की कप्‍तानी से हटाया जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, क्योंकि पंड्या अब मुंबई इंडियंस के लिए लगातार तीन मैच मिस कर चुके हैं। इसी बीच उनके टीम मेट शार्दुल ठाकुर ने उनके कमबैक पर बड़ा अपडेट देते हुए बताया है कि हार्दिक केकेआर के खिलाफ बुधवार को वापसी कर सकते हैं।