क्या टीम इंडिया के लिए अब नहीं खेलेंगे विराट कोहली? स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुई बातचीत, Video वायरल

Virat Kohli in IPL 2026: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शानदार जीत दिलाई। 13 मई को खेले गए इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 192 रन बनाए। 193 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने 19.1 ओवर में ही 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ रजत पाटीदार एंड कंपनी ने प्लेऑफ्स में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। इस मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेली और 105 रन बनाकर नाबाद रहे। रन चेज के दौरान विराट कोहली ने कुछ ऐसा कहा, जो स्टंप माइक में कैद हो गई और उनके टीम इंडिया के लिए खेलने पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।