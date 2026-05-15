अर्शदीप सिंह की नई रील ने मचाया बवाल, मजाक की आड़ में नस्लवाद करना पड़ सकता है महंगा

Arshdeep Singh Controversial Video: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 58वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा और टीम के अंतिम 4 की राह भी मुश्किल हो गई। इस मैच के पहले अर्शदीप सिंह की एक रील की वजह से नया विवाद खड़ा हो गया। गुरुवार को पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मुकाबले से पहले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा को कुछ ऐसा कह दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। इस मामले में अर्शदीप सिंह के लिए ये भी कहा जा रहा है कि वह मजाक की आड़ में नस्लवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।