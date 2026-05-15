‘हार्दिक से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाई जा रही है’, पंड्या की खराब कप्तानी और फॉर्म पर अश्विन का बड़ा बयान

सिर्फ कप्तानी ही नहीं, हार्दिक की बल्लेबाजी पर भी अश्विन ने एक अजीब बात नोटिस की है। अश्विन के मुताबिक, हार्दिक गेंद को खेलने में लेट (Late) हो रहे हैं। उन्हें शक है कि कहीं हार्दिक को कोई शारीरिक दिक्कत तो नहीं है? बैटिंग की बात करे तो हार्दिक ने 8 पारियों में अब तक सिर्फ 146 रन बनाए हैं (औसत 20.85)। बॉलिंग में उन्होंने 11.90 की इकोनॉमी से रन लुटाए हैं और सिर्फ 4 विकेट लिए हैं। धर्मशाला और रायपुर के मैचों में न खेल पाना उनके बैक इश्यू (पीठ की समस्या) की तरफ इशारा करता है।