MI की एक जीत से बिगड़ जाएगा इन 4 टीमों का खेल! प्लेऑफ से बाहर होने के बाद और घातक बनी मुंबई इंडियंस

मुंबई की यह जीत की लय मिड-टेबल की टीमों जैसे गुजरात टाइटंस (GT), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करेगी। अगर मुंबई अपने सभी मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंचती है, तो गुजरात के लिए टॉप-4 में बने रहने का दबाव बढ़ जाएगा, वहीं चेन्नई और दिल्ली को क्वालीफाई करने के लिए अपने लगभग सभी मैच जीतने होंगे, जिससे नेट रन रेट की जंग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी।