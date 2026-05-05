MI की एक जीत से बिगड़ जाएगा इन 4 टीमों का खेल! प्लेऑफ से बाहर होने के बाद और घातक बनी मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस। (फोटो सोर्स: IANS)
Mumbai Indians Playoff Scenarios: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के इस सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) की हालत बहुत खराब रही है। लखनऊ के खिलाफ 229 रनों का विशाल लक्ष्य पीछा करते हुए जिस तरह से रोहित शर्मा (84) और रयान रिकेलटन (83) ने बल्लेबाजी की, उसने बता दिया है कि यह टीम अब खोने के लिए कुछ नहीं रखती और यही बात विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
फिलहाल मुंबई इंडियंस (MI) के 10 मैचों में सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं और वे 9वें स्थान पर लटके हुए हैं। कायदे से देखा जाए तो प्लेऑफ के लिए कम से कम 14 या 16 पॉइंट्स चाहिए। यानी मुंबई को अब अपने बचे हुए चारों मैच हर हाल में जीतने होंगे। एक भी हार और मुंबई का बैग-पैक।
|नंबर
|टीम
|मैच (M)
|जीत (W)
|हार (L)
|नेट रन रेट (NRR)
|पॉइंट्स (Pts)
|1
|PBKS (पंजाब किंग्स)
|9
|6
|2
|+0.855
|13
|2
|RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
|9
|6
|3
|+1.420
|12
|3
|SRH (सनराइजर्स हैदराबाद)
|10
|6
|4
|+0.644
|12
|4
|RR (राजस्थान रॉयल्स)
|10
|6
|4
|+0.510
|12
|5
|GT (गुजरात टाइटंस)
|10
|6
|4
|-0.147
|12
|6
|CSK (चेन्नई सुपर किंग्स)
|9
|4
|5
|+0.005
|8
|7
|DC (दिल्ली कैपिटल्स)
|9
|4
|5
|-0.895
|8
|8
|KKR (कोलकाता नाइट राइडर्स)
|9
|3
|5
|-0.539
|7
|9
|MI (मुंबई इंडियंस)
|10
|3
|7
|-0.649
|6
|10
|LSG (लखनऊ सुपर जायंट्स)
|9
|2
|7
|-1.076
|4
मुंबई की यह जीत की लय मिड-टेबल की टीमों जैसे गुजरात टाइटंस (GT), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करेगी। अगर मुंबई अपने सभी मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंचती है, तो गुजरात के लिए टॉप-4 में बने रहने का दबाव बढ़ जाएगा, वहीं चेन्नई और दिल्ली को क्वालीफाई करने के लिए अपने लगभग सभी मैच जीतने होंगे, जिससे नेट रन रेट की जंग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी।
भले ही जीत मिल गई हो, लेकिन MI की गेंदबाजी अब भी टूटी हुई है। लखनऊ के खिलाफ उन्होंने 228 रन लुटा दिए। बुमराह अपनी लय की तलाश में हैं और अल्लाह गजनफर (पर्पल कैप रेस में 7वें) के अलावा कोई और गेंदबाज टॉप-40 में भी नहीं है। वहीं सूर्याकुमार यादव (SKY) का 19.50 का औसत और तिलक वर्मा की खराब फॉर्म मैनेजमेंट के लिए सिरदर्द बनी हुई है।
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