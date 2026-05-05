33 की उम्र में लिया पहला IPL विकेट, फिर जेब से निकाली एक ऐसी चिट्ठी कि पूरा वानखेड़े हो गया इमोशनल

जालंधर में जन्मे 33 साल के रघु शर्मा का करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2017 में डेब्यू करने के बाद से उन्होंने फर्स्ट-क्लास, लिस्ट-ए और टी20 मिलाकर कुल 30 मैच ही खेले थे। उन्होंने पंजाब और पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व किया। रेड-बॉल क्रिकेट में उनके नाम 12 मैचों में 57 विकेट हैं, जिसमें कई बार 5 और 10 विकेट लेने का कारनामा शामिल है। उनकी किस्मत तब बदली जब 2024-25 की विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 8 मैचों में 14 विकेट झटके। पहले वह मुंबई इंडियंस के साथ बतौर नेट बॉलर जुड़े थे, लेकिन 2025 में उन्हें मिड-सीजन रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया।