LSG Playoff Scenario: क्या लखनऊ अभी भी मार सकती है बाजी? या बिगाड़ेगी दूसरी टीमों का खेल!

टीम की सबसे बड़ी सिरदर्द उनकी बल्लेबाजी है। कप्तान ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, एडेन मारक्रम हो या निकोलस पूरन सबके बल्ले को जैसे जंग लग गया है। किसी ने भी अब तक ऐसी पारी नहीं खेली जो मैच जिता सके। आयुष बदोनी भी रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाएगा, लखनऊ का जीतना मुश्किल है। लेकिन लखनऊ अभी बाहर नहीं हुई है, मगर अब उनके लिए हर मैच करो या मरो जैसा है। अगर वो खुद नहीं जीत पाए, तो यकीनन दूसरी बड़ी टीमों का समीकरण बिगाड़ने का दम तो ये टीम रखती ही है।