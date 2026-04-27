रिंकू सिंह का मैच जिताऊ प्रदर्शन देख भावुक हुईं मंगेतर प्रिया सरोज, बोलीं- ससुर जी की बहुत याद आ रही है

एलएसजी के खिलाफ बल्लेबाजी करते रिंकू सिंह। इनसर्ट में उनकी मंगेतर प्रिया सरोज। (फोटो सोर्स: IANS)
Rinku Singh fiance Priya Saroj get emotional: आईपीएल 2026 सीजन के एक और रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सुपर ओवर में शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत में रिंकू सिंह ने कोलकाता के लिए यादगार प्रदर्शन किया, लेकिन यह रात उनके लिए निजी तौर पर काफी भावुक करने वाली थी। रिंकू के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी मंगेतर प्रिया सरोज ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। उन्होंने (रिंकू ने) खेला ही ससुर जी के लिए है। आज हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं और यह सब उन्हीं के लिए है। उन्होंने बताया कि यह पारी रिंकू ने अपने दिवंगत पिता को समर्पित की है।
बता दें कि रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का इसी साल फरवरी में 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वह स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। यह दुखद घटना टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान हुई थी! उस दौरान रिंकू को टीम इंडिया का साथ बीच में छोड़कर अंतिम संस्कार के लिए अपने घर अलीगढ़ लौटना पड़ा था। वह पल आज भी उनके जहन में ताजा है।
आईपीएल 2026 में रविवार रात इस मैच में, वही भावना उनके प्रदर्शन में भी झलकती दिखी। जब केकेआर की टीम 93/7 के स्कोर पर मुश्किलों से जूझ रही थी, तब रिंकू बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने 51 गेंदों पर नाबाद 83 रन बनाकर अपनी टीम की पारी को संभालते हुए फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। यह उनके करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।
उन्होंने अपनी पारी की गति को समझदारी से नियंत्रित किया और फिर आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लगातार चार छक्के जड़े, जिससे केकेआर का स्कोर 155/7 तक पहुंच गया। जब एलएसजी ने स्कोर की बराबरी कर ली, तो मैच सुपर ओवर में चला गया। इसके बाद सुनील नरेन ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए निकोलस पूरन और एडेन मार्करम को आउट कर मैच का रुख पलट दिया।
रिंकू एक बार फिर एक्शन थे, जब उन्होंने रोवमैन पॉवेल के साथ मिलकर एक शानदार 'रिले कैच' (दो खिलाड़ियों द्वारा मिलकर पकड़ा गया कैच) लपका। फिर अंत में जीत के लिए सिर्फ दो रनों का पीछा करते हुए, रिंकू ने ही विजयी चौका जड़कर मैच खत्म किया।
उत्तर प्रदेश में जन्मे इस क्रिकेटर ने अपनी फील्डिंग से भी सभी को प्रभावित किया। उन्होंने इस मैच में कुल पांच कैच लपके। इस तरह उन्होंने एक बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार से नवाजा गया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
IPL 2026