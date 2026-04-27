रिंकू सिंह का मैच जिताऊ प्रदर्शन देख भावुक हुईं मंगेतर प्रिया सरोज, बोलीं- ससुर जी की बहुत याद आ रही है

Rinku Singh fiance Priya Saroj get emotional: आईपीएल 2026 सीजन के एक और रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सुपर ओवर में शानदार जीत दर्ज की है। ​​इस जीत में रिंकू सिंह ने कोलकाता के लिए यादगार प्रदर्शन किया, लेकिन यह रात उनके लिए निजी तौर पर काफी भावुक करने वाली थी। रिंकू के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी मंगेतर प्रिया सरोज ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। उन्होंने (रिंकू ने) खेला ही ससुर जी के लिए है। आज हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं और यह सब उन्हीं के लिए है। उन्होंने बताया कि यह पारी रिंकू ने अपने दिवंगत पिता को समर्पित की है।