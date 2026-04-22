LSG vs RR: मोहम्मद शमी का सामना कर पाएंगे वैभव सूर्यवंशी? इकाना में होगा मुकाबला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

लखनऊ की टीम इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। 6 मैचों में से सिर्फ 2 जीत के साथ वे पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर हैं। टीम की सबसे बड़ी समस्या गेंदबाजी और बल्लेबाजी में तालमेल की कमी है। पंजाब के खिलाफ पिछले मैच में गेंदबाजों ने 254 रन लुटा दिए थे। मोहम्मद शमी और आवेश खान जैसे अनुभवी गेंदबाज अपनी लय तलाश रहे हैं। हालांकि, मयंक यादव की वापसी की खबरों ने टीम को थोड़ी राहत दी है।