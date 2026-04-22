IPL 2026 Points Table Update: RR को पछाड़ तीसरे पायदान पर पहुंची SRH, जानें पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों का हाल

मैच के दौरान एक-दूसरे से टकराए समीर रिजवी और साकिब हुसैन। (फोटो सोर्स: IANS)
IPL 2026 Points Table Update after SRH vs DC match: आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला मंगलवार रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच में मेजबान एसआरएच ने डीसी के खिलाफ अभिषेक शर्मा के शतक की बदौलत 47 रनों से शानदार जीत दर्ज की। ये एसआरएच की लगातार तीसरी जीत है। इस जीत के साथ ही वह आईपीएल के 19वें सीजन की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस जीत के साथ ही उसके नेट रन रेट में भी सुधार हुआ है। इस वजह से वह राजस्थान रॉयल्स से ऊपर है।
डीसी के खिलाफ जीत के बाद एसआरएच का नेट रन रेट सुधरकर +0.820 हो गया है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स 6 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर बनी हुई है, लेकिन नेट रन रेट के मामले में उसे नुकसान हुआ, क्योंकि उसका नेट रन रेट +0.310 से गिरकर -0.130 हो गया।
पंजाब किंग्स 6 मैचों में 11 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर बनी हुई है। वह अभी तक अजेय है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, तीनों के 8-8 पॉइंट्स के साथ क्रमश: दूसरे, तसरे और चौथे पायदान पर हैं। नेट रन रेट के आधार पर उनकी रैंकिंग अलग-अलग है। इन तीनों का नेट रन रेट प्लस में है, लेकिन उसमें थोड़ा-थोड़ा अंतर है।
इस टूर्नामेंट में सबसे बुरा हाल कोलकाता नाइट राइडर्स का है, जो सात में से पांच हार, एक जीत और एक बेनतीजा मैच के बाद तीन अंक के साथ आखिरी यानि दसवें पायदान पर है। अब उसके लिए यहां से हर मुकाबला लगभग करो या मरो का है। वहीं, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत भी कुछ खास नहीं ये तीनों टीमें अपने शरुआती छह में से चार-चार मैच हारकर चार अंक के साथ क्रमश: सातवें, आठवें और नौवें स्थान पर हैं।
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|PBKS
|6
|5
|0
|1
|11
|1.420
|RCB
|6
|4
|2
|0
|8
|1.171
|SRH
|7
|4
|3
|0
|8
|0.820
|RR
|6
|4
|2
|0
|8
|0.599
|DC
|6
|3
|3
|0
|6
|-0.130
|GT
|6
|3
|3
|0
|6
|-0.821
|MI
|6
|2
|4
|0
|4
|0.067
|CSK
|6
|2
|4
|0
|4
|-0.78
|LSG
|6
|2
|4
|0
|4
|-1.173
|KKR
|7
|1
|5
|1
|3
|-1.076
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