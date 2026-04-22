IPL 2026 Points Table Update: RR को पछाड़ तीसरे पायदान पर पहुंची SRH, जानें पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों का हाल

IPL 2026 Points Table Update after SRH vs DC match: आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला मंगलवार रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्‍ली कैपिटल्‍स के बीच खेला गया। इस मैच में मेजबान एसआरएच ने डीसी के खिलाफ अभिषेक शर्मा के शतक की बदौलत 47 रनों से शानदार जीत दर्ज की। ये एसआरएच की लगातार तीसरी जीत है। इस जीत के साथ ही वह आईपीएल के 19वें सीजन की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस जीत के साथ ही उसके नेट रन रेट में भी सुधार हुआ है। इस वजह से वह राजस्‍थान रॉयल्‍स से ऊपर है।