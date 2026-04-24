मुंबई इंडियंस के लिए खत्म हो गया हार्दिक का दौर! CSK से मिली शर्मनाक हार के बाद पांड्या पर उठे सवाल

IPL 2026, Hardik Pandya Captaincy Failure: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के लिए अब प्लेऑफ की राह किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही। गुरुवार रात चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मिली 103 रनों की करारी हार ने टीम का मनोबल तो तोड़ा ही, साथ में हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। 208 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई की पूरी टीम महज 104 रनों पर ढेर हो गई। यह रनों के मामले में मुंबई की आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार है।