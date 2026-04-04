जसप्रीत बुमराह ने मैदान में कदम रखते ही बना डाला रिकॉर्ड, मुंबई इंडियंस के लिए बने चौथे ऐसे खिलाड़ी!

Delhi Capitals vs Mumbai Indians, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में आज डबल हेडर खेला जा रहा है। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जा रहा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा यह मैच तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए बेहद खास है। इस मैच में जैसे ही बुमराह ने मैदान पर कदम रखा, वे मुंबई इंडियंस के लिए 150 टी20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। 32 साल के बुमराह यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। दिलचस्प बात यह है कि बुमराह ने आज से ठीक 13 साल पहले आज ही के दिन 4 अप्रैल 2013 को मुंबई इंडियंस के लिए अपना डेब्यू किया था।