इंदौर में जल्द दौड़ेंगी 150 ई-बसें, बदलेंगी डीजल की सारी गाड़ियां

E-Bus Start: इंदौर में शहर में वायु प्रदूषण रोकने और पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआइसीटीएसएल) इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने जा रहा है। अभी जहां 120 बसें चल रही हैं, वहीं जुलाई के महीने में 150 और चलाने की तैयारी है। 150 में से 40 बसें आकर डीपो में खड़ी हैं और बाकी अगले महीने जून में आने की बात कही जा रही है। इंदौर का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। साथ ही लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए ग्रीन मोबिलिटी की तरफ भी इंदौर बढ़ता रहा है। इसके चलते डीजलपेट्रोल की अपेक्षा इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीजलपेट्रोल बचाने की अपील के बाद से इलेक्ट्रिक गाडिय़ों की तरफ शहरवासियों का रूझान पहले से ज्यादा बढ़ गया है।