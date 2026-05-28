सड़क निर्माण के चलते तीन महीने बंद रहेगी इंदौर की मुख्य सड़कें, देखें डायवर्जन प्लान

शहर के मुख्य मार्गों और कॉलोनी-मोहल्लों की सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने की सुध नगर निगम के जनकार्य विभाग ने ली है। एक तरफ जहां बारिश के पहले डामर पैचवर्क का कार्य अभियान के रूप में चलाने की बात कही जा रही है, वहीं 10 जून के पहले सड़कों के गड्ढे भरने का दावा भी किया जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं निगमायुक्त क्षितिज ङ्क्षसघल ने जनकार्य विभाग के अफसरों को निर्देशित किया है कि बरसात व सुगम आवागमन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 10 जून के पहले मुख्य व व्यस्ततम मार्गों पर प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्ण पैचवर्क कार्य किया जाए।