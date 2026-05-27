27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर भाजपा में किसान मोर्चा अध्यक्ष पद को लेकर घमासान, नामों को लेकर तकरार

BJP Kisan Morcha President Conflict: अपनी पसंद से इंदौर का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा। तीन विधायकों ने दिया एक ही नाम।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

May 27, 2026

indore bjp kisan morcha president conflict jaypal chawda mla pressure mp news

bjp kisan morcha president conflict (फोटो- Patrika.com)

BJP Kisan Morcha President Conflict: भाजपा के किसान मोर्चे में क्लेश शुरू हो गया है। इंदौर में स्थापित होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा अपनी पसंद से अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन तीन विधायकों व अन्य नेताओं ने मिलकर एक नाम दिया है। चावड़ा गैर किसान बताने के साथ कई तर्क दे रहे हैं, लेकिन तीनों नेता भी अड़ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि तीन बार के महामंत्री को नेतृत्व करने का मौका दिया जाना चाहिए।

अपनी पसंद पर अड़े जयपाल, विधायकों ने सामने किए नाम

संभागीय संगठन मंत्री पद से हटाए जाने के बाद जयपाल सिंह चावड़ा ने आइडीए अध्यक्ष बनकर सबको चौंका दिया था। उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास होने का फायदा मिला, जबकि वे देवास के मूल निवासी है। यही वजह है कि प्रदेश भाजपा संगठन ने उन्हें किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चावड़ा अभी भी इंदौर में स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते अपने मोर्चे में उन्होंने नारायण पटेल को उपाध्यक्ष व सुमेर सोलंकी को मंत्री के साथ विशाल पाठक को दायित्व दिया। बड़ी बात ये है कि तीनों का खेती किसानी से कोई लेना-देना नहीं है।

चावड़ा अब नगर अध्यक्ष भी अपनी पसंद से बनाना चाहते हैं। उन्होंने रामेश्वर पटेल उर्फ गुड्डा का नाम आगे किया है। गुड्डा को बनाकर चावड़ा एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। इसके अलावा उनकी नजर देपालपुर विधानसभा पर है और गुड्डा कलोता समाज से आते हैं। समाज का विधानसभा में बड़ा वोट बैंक है। उनके जरिए समाज में घुसपैठ हो जाएगी ताकि भविष्य में मौका लगने पर लाभउठाया जा सके।

तीन बार के महामंत्री हैं मजबूत दावेदार

इंदौर किसान मोर्चा के तीन बार से महामंत्री अनिल बौरासी सबसे बड़े दावेदार हैं। उनके समर्थन में विधायक महेंद्र हार्डिया, मधु वर्मा और गोलू शुक्ला है जिन्होंने दमदारी से नाम रखा। इसके अलावा किसान नेता रवि रावलिया भी चाहते हैं कि बौरासी को मौका दिया जाए। मजेदार बात ये है कि चावड़ा ने जब बौरासी का नाम दिया तो तर्क दिया कि वे किसान नहीं है। इस पर विरोधियों का कहना है कि बौरासी तीन बार के महामंत्री हैं और दो बार नियुक्ति तो चावड़ा के संभागीय संगठन मंत्री रहते ही हुई, तब क्या देखा? इधर, इंदौर से प्रदेश पदाधिकारी बनाए गए वे भी कौन से किसान है। एक तो जमीन का कारोबारी है जो किसानों की जमीन का सौदा करता है।

चौधरी का नाम भी है दमदार

पटेल और बौरासी के बीच अध्यक्ष को लेकर चल रही जंग में एक नाम और निकलकर सामने आया है। वर्तमान में मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष शेखर चौधरी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वे खाती समाज से ताल्लुक रखते हैं जो बड़ा वोट बैंक है। शहर की ग्रामीण परिवेश वाले चार से पांच वार्डों में समाज का प्रभाव है। देखा जाए तो शहर में किसानी काम करने वाला सबसे बड़ा समाज से आते है।

ये भी पढ़ें

‘रहने दो…मर जाएगा’, जिला कोर्ट परिसर में वकीलों ने युवक को बेरहमी से पीटा, पत्थर भी मारे
सिंगरौली
Lawyers beat youth video viral district court premises mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 May 2026 04:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर भाजपा में किसान मोर्चा अध्यक्ष पद को लेकर घमासान, नामों को लेकर तकरार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब AI बताएगा ‘आपकी ट्रेन कहां पहुंची’, स्टेशन पर शुरू होंगे स्मार्ट पूछताछ केंद्र

Indian Railway:
इंदौर

रणजी में मौका क्यों नहीं मिला? आइपीएल में धमाल मचाने वाले माधव तिवारी ने दिया ये जवाब

madhav tiwari
इंदौर

Insurance Manager Death: चाय पीने के बाद कंपनी मैनेजर की बिगड़ी तबीयत, कुछ देर में थमी सांसें

indore
इंदौर

इंदौर में ’30 दिन’ के अंदर जमा करना होगा ‘LPG गैस कनेक्शन’, नोटिफिकेशन जारी

LPG Gas Connection
इंदौर

MPPSC ने अमान्य कर दी इस यूनिवर्सिटी की डिग्री, अभ्यर्थियों की पात्रता खारिज

विवि के पाठ्यक्रम नामकरण और भर्ती एजेंसियों की पात्रता व्याख्या के बीच तालमेल की कमी
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.