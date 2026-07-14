Indore: भाजपा में बड़े फेरबदल के संकेत, मंडल अध्यक्षों की उलटी गिनती शुरू

इस अहम बैठक में कई जिम्मेदार पदाधिकारी नदारद थे, जिसमें आधे मंडल अध्यक्ष थे। इस पर नगर अध्यक्ष मिश्रा का कहना था कि बैठकों व कार्यक्रमों में नहीं आने वालों पर अब सख्ती की जाएगी। संगठन उन पर कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। वे बोले कि मेरे पास ऐसे पदाधिकारियों की सूची है जो कि अधिकांश आयोजनों में नहीं आते हैं। आते भी हैं तो सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं। ऐसे लोग सुधर जाएं नहीं तो हटाया जाएगा, जिसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, जो काम करेगा उसे मौका दिया जाएगा। किसी के काम नहीं करने से संगठन का काम रुकने वाला नहीं है। गौरतलब है कि एक दर्जन से अधिक मंडल अध्यक्ष है जो कि संगठन के काम में रुचि नहीं ले रहे हैं जो कि विधायक की पसंद से बनाए गए थे। सभी पर गाज गिरने की संभावना है।