‘मां कितनी तड़पी होगी, पापा को टॉर्चर देकर मारो…’, मां के बिना रात भर रोते रहे 2 मासूम, इंदौर में पति फरार

बेटी प्रेक्षा भी नाना के परिवार और कॉलोनी के लोगों के साथ थी। उसने कहा, यदि (पिता) मिल जाए उसके साथ भी वही टॉर्चर होना चाहिए जो मेरी मां के साथ किया है। मां कितनी तड़पी होगी। उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए या तड़पाना चाहिए। शक की वजह से मेरी मां 15 साल से पागल की तरह हो गई थी। वो साइको निकला। परिवार ने भोपाल और इंदौर में शिकायत की, लेकिन हर बार मां को बातचीत से पिघला देता। मेरे सामने मां का गला भी दबा चुका है। मैंने रोकने की कोशिश की तो मंदिर में रखा भगवान का सिंहासन फेंक मेरे सिर पर मारा था।