‘पत्नी के कत्ल के बाद नहाया, तिलक लगाया…’, इंदौर में मंगवाया था 7 लेयर वाला मेडिकल चाकू

जानकारी मिली है कि पति अखिलेश ने पत्नी को बेरहमी से मारने के बाद खून से सने कपड़ों को पास ही एक चेंबर में फेंक दिया था। इसके बाद बाथरूम में जाकर नहाया और साफ-सुथरे कपड़े पहने थे। बाद में उसने बालों में तेल और तिलक भी लगाया। इसके बाद वह सीधे बच्चों प्रेक्षा और अव्यक्त के स्कूल पहुंचा। वहां उसने बेटी को मां का नेकलेस, घर की चाबी, एटीएम कार्ड दिया और छुट्टी के बाद सीधे मौसी के घर जाने को कहकर फरार हो गया। बेटी ने बताया कि पिता के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी।