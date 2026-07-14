होटल के दूसरे कमरे में थी महिला मित्र, मिलकर गए थे 3 दोस्त, इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर की हत्या या हादसा?

Indore Property Broker Hotel Death Case: मध्यप्रदेश के इंदौर में रविवार की सुबह होटल की दूसरी मंजिल से गिरने से हुई प्रॉपर्टी ब्रोकर की मौत की गुत्थी उलझती नजर आ रही है। होटल के दूसरे कमरे में प्रॉपर्टी ब्रोकर की महिला मित्र की मौजूदगी और घटना से आधे घंटे पहले ही प्रॉपर्टी ब्रोकर के तीन दोस्तों का उससे मिलकर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है जिनके जवाब पुलिस तलाश कर रही है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें प्रॉपर्टी ब्रोकर होटल से जमीन पर गिरते हुए दिखाई दे रहा है।