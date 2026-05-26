चाय पीने के बाद कंपनी मैनेजर की बिगड़ी तबीयत, कुछ देर में थमी सांसें

Heart Attack Case: मध्यप्रदेश में बीते कुछ समय में अकस्मात मौत होने के चौंका देने वाले मामले सामने आए हैं, ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के इंदौर से सामने आया है। यहां एक निजी कंपनी के मैनेजर की चाय पीने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। बता दें कि मध्यप्रदेश में युवाओं की हार्ट अटैक से होने वाले मौतों पर सीएम मोहन यादव ने भी चिंता व्यक्त की थी।