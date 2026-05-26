26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

चाय पीने के बाद कंपनी मैनेजर की बिगड़ी तबीयत, कुछ देर में थमी सांसें

Sudden Death: निजी इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर था मृतक, शाम की चाय पीने के बाद मुंह धोने गया और वहीं पर गिर पड़ा, अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

May 26, 2026

indore

insurance manager dies after tea heart attack suspected

Heart Attack Case: मध्यप्रदेश में बीते कुछ समय में अकस्मात मौत होने के चौंका देने वाले मामले सामने आए हैं, ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के इंदौर से सामने आया है। यहां एक निजी कंपनी के मैनेजर की चाय पीने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। बता दें कि मध्यप्रदेश में युवाओं की हार्ट अटैक से होने वाले मौतों पर सीएम मोहन यादव ने भी चिंता व्यक्त की थी।

चाय पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

इंदौर के मांगलिया क्षेत्र में रहने वाले 33 वर्षीय जितेन्द्र परिहार की सोमवार रात को घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जितेन्द्र एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। परिजनों के मुताबिक देर शाम जितेन्द्र घर आया और तो उसे चाय बनाकर दी। जितेन्द्र ने चाय पी और फिर मुंह धोने के लिए बाथरूम में चला गया। बाथरूम में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो गिर पड़ा, इसके बाद तुरंत परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हार्ट अटैक से मौत की संभावना

आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक आने से जितेन्द्र की मौत हुई है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। परिजनों के मुताबिक जितेन्द्र जबलपुर में नौकरी करता था और करीब एक हफ्ते पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। परिवार में जितेन्द्र की पत्नी, दो साल की बेटी और बड़ा भाई व मां हैं। जितेन्द्र की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ग्वालियर में मां-बेटी का झगड़ा देख पिता को आया हार्ट अटैक

इधर ग्वालियर शहर में मां और बेटी के बीच तकरार में पिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक हार्ट पेशेंट बताया गया है। शहर के बैकुंठ अपार्टमेंट, चिटनिस की गोठ, कोतवाली निवासी अनिल कपूर की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मौत हो गई। बताया गया है कि अनिल की पत्नी रितु और मानसी के बीच किसी बात को लेकर घर में विवाद हो रहा था। मां-बेटी चिल्ला-चिल्लाकर लड़ रही थीं और अनिल दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अनिल की तबीयत बिगड़ी और वो लड़खड़ाकर गिरे और उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

आखिरी कॉल पर भाई से कहा था ‘मुझे ले जाओ, ये लोग मार डालेंगे’, 3 दिनों से भूखी थी पलक
ग्वालियर
gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 May 2026 05:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / चाय पीने के बाद कंपनी मैनेजर की बिगड़ी तबीयत, कुछ देर में थमी सांसें

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में ’30 दिन’ के अंदर जमा करना होगा ‘LPG गैस कनेक्शन’, नोटिफिकेशन जारी

LPG Gas Connection
इंदौर

MPPSC ने अमान्य कर दी इस यूनिवर्सिटी की डिग्री, अभ्यर्थियों की पात्रता खारिज

विवि के पाठ्यक्रम नामकरण और भर्ती एजेंसियों की पात्रता व्याख्या के बीच तालमेल की कमी
इंदौर

MPPSC Mains Exam के लिए आवेदन शुरू, देरी करने पर 25 हजार तक जुर्माना

MPPSC Mains Exam
इंदौर

मानसून की गति तेज, एमपी में जल्द होगी एंट्री…, जानिए मानसून की असल स्थिति

mp monsoon update 2026 मानसून की असल स्थिति
इंदौर

कॉकरोच पार्टी के नाम पर एमपी में लाखों की ठगी, पलक झपकते ही खाली हो रहे खाते

Fraud in MP
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.