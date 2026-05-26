इंदौर में ’30 दिन’ के अंदर जमा करना होगा ‘LPG गैस कनेक्शन’, नोटिफिकेशन जारी

इंदौर शहर में इससे पैनिक बुकिंग बढ़ गई और कई क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने लगी। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी उपभोक्ता ने पीएनजी कनेक्शन ले लिया है तो उसके बाद वह एलपीजी सिलेंडर की नियमित रिफिल नहीं करवा सकेगा।