MPPSC ने अमान्य कर दी इस यूनिवर्सिटी की डिग्री, अभ्यर्थियों की पात्रता खारिज

MPPSC- सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा-2024 में मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) MPPSC द्वारा देवी अहिल्या विवि DAVV की हिन्दी विषय से जुड़ी डिग्री अमान्य मानने का मामला तूल पकड़ रहा है। आयोग ने दो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी यह कहते हुए निरस्त कर दी कि उनकी पीजी उपाधि विज्ञापन में तय विषय अनुरूप नहीं है। दोनों अभ्यर्थी डीएवीवी की भाषा अध्ययनशाला से पासआउट हैं। एमए व्यवहारिक हिंदी अनुवाद एवं साहित्य की डिग्री है।