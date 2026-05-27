रणजी में मौका क्यों नहीं मिला? आइपीएल में धमाल मचाने वाले माधव तिवारी ने दिया ये जवाब

गौरतलब है कि माधव तिवारी इंदौर डिवीजन की अंडर-15 और अंडर-18 टीमों के लिए खेल चुके हैं। वे मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में भी 2 सीजन खेल चुके हैं। माधव तिवारी मध्य प्रदेश की अंडर 19 और अंडर 23 टीम का भी प्रधिनिधित्व कर चुके हैं। मध्यप्रदेश के ये युवा आलराउंडर सिर्फ 22 साल हैं। पिछले सीजन में आईपीएल डेब्यू करने वाले माधव ने पहले गेंदबाजी करते हुए पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली का बड़ा विकेट अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने अंत के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 8 गेंदों में 18 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स को सीजन की पांचवीं जीत दिलाई। माधव को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था।