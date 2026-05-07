एमपी में आज जाम रहेगा आगरा-मुंबई हाईवे, यात्रा से पहले देखें ये डायवर्जन प्लान

Traffic Diversion : मध्य प्रदेश में आज किसानों के समर्थन में 7 मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस बड़ा 'सड़क सत्याग्रह' आंदोलन कर रही है। ये आंदोलन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में 7 अलग - अलग मार्गों पर होना आयोजित है। इसी में से एक इंदौर जिले से गुजरने वाला आगरा - मुंबई हाईवे भी है, जहां कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है। यहां आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कर रहे हैं। ऐसे में मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को सड़क जाम होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी परेशानी से बचने के लिए ट्रैफिक विभाग की ओर से सड़क डायवर्जन प्लान जारी किया गया है, ताकि जितना संभव हो राहगीरों को असुविधा से बचाया जा सके।