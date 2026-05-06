6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

भोजशाला विवाद में नया ट्विस्ट, वाग्देवी की मूर्ति को बताया जैन यक्षिणी अंबिका, मांगा पूजा का अधिकार

mp news: भोजशाला विवाद में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैन पक्ष ने बड़ा दावा करते हुए इसे जैन गुरुकुल बताया। एएसआइ सर्वे में मिले पशु चिह्नों और मूर्तियों को जैन धर्म से जोड़ते हुए पूजा अधिकार की मांग उठाई।

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

May 06, 2026

Bhojshala controversy Goddess Vagdevi idol claimed to be Yakshini Ambika by jain side mp news

Bhojshala controversy jain side demand right to worship (फोटो- Patrika.com)

Bhojshala controversy: भोजशाला मामले में इंदौर हाई कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट में दिल्ली के सलकचंद जैन की ओर से भोजशाला को जैन गुरुकुल बताते हुए दायर की गई याचिका पर तर्क रखे गए। जैन की ओर से पेश वकील दिनेश पी राजभर ने कहा कि भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को कई पशुओं के चिह्न मिले हैं। जैन समाज में 24 तीर्थंकर हैं, जिनकी पूजा होती है। प्रत्येक तीर्थंकर के लिए एक पशु चिह्न है। जैसे आदिनाथ भगवान के लिए बैल और महावीर भगवान के लिए शेर है। भोजशाला के सर्वे में पशुओं के चिह्न मिले हैं। ये चिह्न जैन समाज के तीर्थंकरों के लिए पहचाने जाने वाले पशुओं के हैं, जो बताते हैं कि भोजशाला जैन गुरुकुल था।

दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए अभिभाषक राजभर ने कहा कि जैन समाज भोजशाला पर दावा नहीं करता, लेकिन चाहता है कि उसे भी पूजा का अधिकार मिले। एएसआइ ने 7 अप्रैल 2003 को आदेश जारी कर मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दे दी, लेकिन जैन धर्मावलंबियों के लिए कुछ नहीं कहा। भोजशाला जैन गुरुकुल है। राजा भोज ने ही इसका निर्माण कराया था। उस समय बड़ी संख्या में जैन शोधार्थी यहां अध्ययन करते थे। (mp news)

रिपोर्ट को बताया एकतरफा

वकील राजभर ने एएसआइ की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि एएसआइ केवल एक धर्म विशेष का समर्थन कर रहा है। उन्होंने एएसआइ के इस इमारत और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के दावे को भी गलत साबित करने की कोशिश की। एएसआइ सर्वे में जो मूर्तियां मिलीं, उन्हें जैन समाज के देवी-देवताओं की मूर्तियों के रूप में संरक्षित किया जाए। साथ ही लंदन के संग्रहालय में रखी जिस मूर्ति को वाग्देवी की बताया जा रहा है, उसे जैन धर्म से जुड़ी अंबिका की मूर्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि ये मूर्ति जैन यक्षिणी अंबिका की है। इसे लंदन से लाया जाए। सर्वे में मिले साक्ष्य बताते हैं कि भोजशाला में जो कॉलम हैं, वे माउंटआबू जैन मंदिर की तरह बने हैं।

कोर्ट ने मांगों पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजभर से उनकी मांगों को लेकर सवाल पूछा कि वे यह स्पष्ट करें कि वे भोजशाला को जैन मंदिर सिद्ध करना चाहते हैं या जैन गुरुकुल? इस पर राजभर ने कहा कि वे इंदौर आकर व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को उपस्थित होने को कहा। कोर्ट ने उनसे कहा कि वे याचिका में चाही गई राहत पढ़कर बताएं। इस पर राजभर ने कहा कि याचिका में मांग की गई है कि जैन समाज को भोजशाला में पूजा का अधिकार मिले, भोजशाला को लेकर एक ट्रस्ट का गठन किया जाए। इसमें जैन समाज को प्रतिनिधित्व मिले, लंदन संग्रहालय से अंबिका और सरस्वतीदेवी की मूर्तियों को वापस लाया जाए और भोजशाला परिसर में जैन गुरुकुल बनाया जाए।

महाधिवक्ता ने रखा शासन का पक्ष

बुधवार को ही राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने राज्य सरकार का पक्ष भी कोर्ट के समक्ष रखा। उन्होंने यहां आए दिन विवाद की स्थिति को रखते हुए कहा कि जब भी वसंत पंचमी शुक्रवार को आती है, धार में विवाद की स्थिति बन जाती है। एएसआइ सर्वे में यह बात सिद्ध हुई है कि भोजशाला मंदिर ही है। महाधिवक्ता ने भोजशाला मामले का सार प्रस्तुत करते हुए बताया कि कब-क्या अधिसूचना जारी हुई थी। उन्होंने कहा कि सर्वे में यह बात भी सामने आई कि मस्जिद को पहले से बनी संरचना पर बनाया गया है। मेहराब नए बनाए गए थे, जो बताते हैं कि मंदिर तोड़ कर ही मस्जिद का निर्माण किया गया। (mp news)

ये भी पढ़ें

जबलपुर क्रूज हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला नया वीडियो, जिंदगी और मौत के बीच लड़ते दिखे यात्री
जबलपुर
Jabalpur cruise accident New video viral people seen struggling in river Jabalpur Tragedy MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 May 2026 09:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / भोजशाला विवाद में नया ट्विस्ट, वाग्देवी की मूर्ति को बताया जैन यक्षिणी अंबिका, मांगा पूजा का अधिकार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सगाई टूटने के बाद ले गया मंदिर, लौटकर बोला प्रेमी- तेरी मां को खाई में फेंक आया

heartbroken by broken engagement boy threw girlfriend mother into ditch mp news
इंदौर

फुटपाथ पर लगे ‘होर्डिंग’ और ‘यूनिपोल’ पर हाईकोर्ट सख्त, होगी कार्रवाई

Court Judgement
इंदौर

भाजपा में पहले कोई नहीं बनना चाहता था ‘पदाधिकारी’, अब मची जमकर होड़ !

BJP
इंदौर

वापस जेल जाएगी सोनम रघुवंशी! सरकार ने दायर की याचिका, 12 मई को सुनवाई

Meghalaya government filed petition against Sonam Raghuvanshi Bail in High Court MP News Raja Raghuvanshi murder case
इंदौर

इंदौर-हरदा ग्रीनफील्ड हाइवे 90% पूरा, शुरु होते ही 96 गांवों को होगा फायदा

Indore-Harda Greenfield Highway प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.