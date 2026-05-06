इंदौर-हरदा ग्रीनफील्ड हाइवे 90% पूरा, शुरु होते ही 96 गांवों को होगा फायदा

एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव ने बताया, 4 लेन डामर की सड़क बनाई जा रही है। 26.5 किमी में से 900 मीटर की सड़क बन रही है। अन्य निर्माण हो चुका है। इसमें 1 बड़ा, 5 छोटे ब्रिज बनकर तैयार हैं। 12 अंडरपास और 29 छोटी पुलिया भी बन चुकी हैं। 2 ब्रिज की एप्रोच रोड बनाई जा रही है। दो महीने में सड़क का काम पूरा होकर यातायात शुरू हो जाएगा। इंदौर से हाइवे राघौगढ़ और हरदा होते हुए नागपुर से जुड़ेगा। नागपुर हाइवे पहले से ही बना है, ऐसे में इंदौर से नागपुर की सीधी कनेक्टिविटी होगी।