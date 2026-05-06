वापस जेल जाएगी सोनम रघुवंशी! सरकार ने दायर की याचिका, 12 मई को सुनावई

मेघालय सरकार की दाखिल याचिका में कहा गया है कि अडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जुडिशल) द्वारा 27 अप्रैल को आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत का आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत आधार पर दिया गया। याचिका के ये भी बताया गया है कि समकालीन दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधारों की पूरी जानकारी दी गई थी। सरकार ने हाईकोर्ट को ये भी बताया कि मामले में 5 सितंबर 2024 को मुख्य चार्जशीट दाखिल की जा चुकी थी, जबकि 10 फरवरी 2025 को पूरक चार्जशीट भी पेश की गई। इसके अलावा 28 अक्टूबर 2024 को आरोप भी तय किए जा चुके हैं जिससे ये साबित होता है कि आरोपी को गिरफ़्तारी से पहले पूरी जानकारी दी गई थी।