अब मेट्रो में कर सकेंगे प्री-वेडिंग शूट, बर्थडे और किटी पार्टी, जानें किराया

Indore Metro :मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित इंदौर मेट्रो सेवाएं अभी उम्मीद के मुताबिक यात्रियों को नहीं जुटा पा रही हैं। कई रूट्स पर मेट्रो कोच खाली या बेहद कम यात्रियों को ले जाते नजर आ रहे हैं। मेट्रो ऑपरेशन की लागत का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब मेट्रो प्रबंधन ने नुकसान की भरपाई करने के लिए नया तरीका खोज निकाला है। मेट्रो प्रबंधन ने इस तरीके का नाम 'Celebration on Wheels' स्कीम रखा है।