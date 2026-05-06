भाजपा में पहले कोई नहीं बनना चाहता था ‘पदाधिकारी’, अब मची जमकर होड़ !

इधर, विधायक रहे जीतू जिराती ने अपने खास निलेश चौधरी का नाम आगे बढ़ाया है। वे चाहते हैं कि नगर भाजपा में स्थान नहीं दिया गया है तो मोर्चा में बनाकर उपकृत किया जाए। दोनों ही नेता अपने-अपने नाम देकर अड़े हुए हैं। मजेदार बात ये है कि निलेश का नाम आते ही विधायक मधु वर्मा के अलावा कुछ नेता सक्रिय हो गए हैं। वे निलेश के नगर भाजपा में पदाधिकारी नहीं बनने पर हुए प्रदर्शन में नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा की नेम प्लेट पर कालिख पोतने और पुतला जलाने की घटना को भोपाल पहुंचा रहे हैं।