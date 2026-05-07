7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 11 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश, मौसम विभाग ने दे दी भीषण गर्मी की चेतावनी

MP Weather Update : एक हफ्ते से प्रदेश में बेमौसम आंधी-बारिश का दौर जारी है। आज फिर प्रदेश के 11 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट है, साथ ही मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भीषण गर्मी की चेतावनी भी दी है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 07, 2026

MP Weather Update

एमपी के 11 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश (Photo Source- Patrika)

MP Weather Update :मध्य प्रदेश में मई माह में मौसम के दो अलग - अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां पिछले एक हफ्ते से बेमौसम आंधी - बारिश का दौर जारी है, जिससे प्रदेश वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इसी के चलते आज एक बार फिर प्रदेश के 11 जिलों में गरज - चमक के साथ बारिश का अलर्ट तो दिया ही गया है, साथ ही साथ राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश में 'येलो अलर्ट' के साथ भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी भी जारी की है।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से फिलहाल एमपी के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज में गरज - चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

फिर तपेगा एमपी

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में जारी आंधी और बारिश का दौर ज्यादा लंबा नहीं बचा है। आगामी 9 और 10 मई से मौसम का मिजाज एक बार फिर पूरी तरह बदलने वाला है। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं से एक बार फिर प्रदेश का तापमान बढ़ेगा।

43 के पार जा सकता है बड़े शहरों का पारा

विभाग का अनुमान है कि, एक बार फिर शुरु हो रहे गर्मी के दौर में सूबे के भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जैसे बड़े शहरों का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मालवा और निमाड़ के इलाकों में लू चलने की भी आशंका है।

पिछले 24 घंटों प्रदेश का मौसम

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेशभर के सभी जिलों के तापमान में गिरावट हुई है। इस दौरान दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। इनमें मुख्य रूप से ग्वालियर का तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि भोपाल का 38.4 डिग्री, इंदौर का 38.1 डिग्री, जबलपुर का 37.7 डिग्री, हालांकि, कुछ जिलों में गर्मी के तीखे तेवर भी देखने को मिले। इनमें सबसे अधिक नरसिंहपुर जिले में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ तो खरगोन में 41.2 डिग्री रहा। ये दोनों जिले अब भी प्रदेश के सबसे गर्म इलाके बने हुए हैं।

10 मई से एक और सिस्टम

मौसम विभाग के मुताबिक, 10 मई के आसपास एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो सकता है, जिससे उथल-पुथल का ये दौर महीने के मध्य तक जारी रहने की उम्मीद है। ऐसे में किसानों को अपनी कटी हुई फसल और उपज को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

किसान मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ‘सड़क सत्याग्रह’, 7 हाईवे पर एक साथ बड़ा आंदोलन
भोपाल
Congress Sadak Satyagraha

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 May 2026 09:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 11 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश, मौसम विभाग ने दे दी भीषण गर्मी की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आज से एमपी बोर्ड की ‘द्वितीय परीक्षा’, एग्जाम से पहले सीएम मोहन का छात्रों को अहम संदेश

MP Board Second Exam
भोपाल

किसान मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ‘सड़क सत्याग्रह’, 7 हाईवे पर एक साथ बड़ा आंदोलन

Congress Sadak Satyagraha
भोपाल

थाइलैंड से भारत के जंगलों में पहुंचा Killer Virus, टाइगर स्टेट में 9 दिन में 5 बाघों की मौत से हड़कंप

Danger of CDV virus first time in MP
Patrika Special News

एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, दो सीनियर IAS अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

IAS Transfer in MP
भोपाल

एमपी में टीचर्स के नियुक्ति आदेश जारी, लोक शिक्षण संचालनालय ने दी बड़ी सौगात

Teacher appointment orders issued in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.