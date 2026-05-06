एमपी में टीचर्स के नियुक्ति आदेश जारी, लोक शिक्षण संचालनालय ने दी बड़ी सौगात

MP Teachers- मध्यप्रदेश में कई सालों से नियुक्ति की बाट जोह रहे शिक्षकों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। बुधवार को टीचर्स के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ लोक शिक्षण संचालनालय ने उम्मीदवारों के लिए निर्देश भी जारी किए। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की यह प्रक्रिया 2022 में शुरु हुई थी और 2025 में परिणाम घोषित किया गया था। इसके बाद भी सरकार ने टीचर्स की नियुक्ति नहीं की। चयनित उम्मीदवार लगातार आंदोलन करते रहे। बुधवार को भी प्रदेशभर से आए उम्मीदवारों ने डीपीआई कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जिससे दबाव में आई सरकार ने माध्यमिक और प्राथमिक टीचर्स के नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्णय लिया।