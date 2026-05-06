भोपाल में 5 साल की मासूम से 70 साल के वकील ने किया दुष्कर्म, मां ने शरीर पर देखें निशान

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बच्ची और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हबीबगंज थाना क्षेत्र में हैवानियत की हदें पार कर देने और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। शहर में एक पांच साल की बच्ची के साथ बैड टच करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मां की शिकायत पर रेप और पॉक्सो का केस दर्ज कर 75 वर्षीय वकील को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां मामले में अदालत ने सुनवाई करते जेल भेज दिया।