एमपी मदरसा बोर्ड 10वीं और 12वीं एग्जाम के ऑनलाइन आवेदन की प्रॉसेस शुरु

मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि, मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी (उर्दू माध्यम) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथियों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार छात्र खुद या अध्ययन केन्द्रों के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खुद आवेदन करने वाले छात्रों को अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी या मदरसा प्रभारी से आवेदन का सत्यापन कर निर्धारित तिथियों में बोर्ड को भेजना होगा। क्रेडिट योजना के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संबंधित मंडल से अंकसूची का सत्यापन कराना जरूरी होगा, वरना 1000 रुपए का सत्यापन शुल्क ऑनलाइन या चालान के जरिए जमा करना होगा।