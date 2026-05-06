‘ई-वेस्ट’ के लिए ये है गाइडलाइन, फॉलों करें नहीं तो पैदा हो सकता गंभीर संकट, फैलेंगी बीमारियां

भोपाल में देश की पहली ई-वेस्ट क्लिनिक डंपिंग यार्ड में पड़ी है। पहली क्लिनिक का दावा कर नगर निगम ने निजी एजेंसियों के माध्यम से खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन जब लाभ नहीं हुआ तो यह कचरे के ढेर में बदल दी गई। नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और निजी एजेंसियों ने मिल 2020 में इसकी शुरुआत की थी। इसका सेंटर एक लो फ्लोर बस में बनाया गया। एक दिन में सौ किलो ई-वेस्ट के आधार पर तीन साल में सौ टन ई-वेस्ट जमा कर इसके माध्यम से डिस्पोज हुआ।