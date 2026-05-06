हमीदिया गोलीकांड बड़ा अपडेट, कोर्ट से आरोपी की जमानत याचिका खारिज

आपको बता दें कि, शाजेब खान पर आरोप है कि, उसने केस के मुख्य आरोपी शादाब गेट और अन्य के साथ मिलकर पहले शहर के अशोका गार्डन थाना इलाके में एक अन्य बदमाश लल्लू रईस के बेटे पर फायरिंग की थी। इस हमले में लल्लू का बेटा इमरान घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि, इमरान के पैर में गोली लगी थी, जिसके चलते उसके परिजन घायल अवस्था में उसे हमीदिया अस्पताल लेकर आ रहे थे। इसी दौरान हमलावर घायल इमरान का पीछा करते हुए हमीदिया अस्पताल परिसर पहुंच गए। यहां भी उन्होंने इमरान पर फायरिंग की, लेकिन गोली अस्पताल के दरवाजे पर जा लगी, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी फैल गई। गेट पर गोली लगने पर दोनों आरोपी हमीदिया अस्पताल से फरार हो गए।