एमपी में संपत्ति कर और जल कर में सौ फीसदी छूट, वन टाइम सेटलमेंट पर बड़ा लाभ

Property Tax and Water Tax Surcharge- मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में 9 मई शनिवार को 'नेशनल लोक अदालत' का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। इसमें नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान करते हुए संपत्तिकर, जलकर एवं अन्य उपभोक्ता कर के लंबित प्रकरणों में देय अधिभार (सरचार्ज) पर 100 प्रतिशत तक की अभूतपूर्व छूट दी जा रही है। नागरिकों के हित और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नेशनल लोक अदालत में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर यह विशेष छूट वन टाइम सेटलमेंट के रूप में देय होगी। नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जन-कल्याण के लिए यह पहल की गई है। इससे करदाता नागरिकों और नगरीय निकायों, दोनों को लाभ होगा। करदाताओं को करों के सरचार्ज से मुक्ति मिलेगी जबकि नगरीय निकायों को एकमुश्त कर राशि मिल जाएगी।