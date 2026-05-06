युवाओं को 45 दिन की फ्री ट्रेनिंग, रहना-खाना मुफ्त, स्टाइपेंड भी देगी सरकार, एमपी में गजब योजना

Krishna Gaur- एमपी में युवाओं के लिए गजब योजना चल रही है। उन्हें 45 दिन की फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें रहना-खाना भी मुफ्त होगा। इतना ही नहीं, युवाओं को सरकार स्टाइपेंड भी देगी। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को ये सुविधाएं दी जाएंगी। मध्यप्रदेश सरकार ने इनके लिए 'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना' शुरू की है। इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि युवाओं को 45 दिन का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के ओबीसी वर्ग के प्रतिभावान युवक-युवतियों से इस योजना में बढ़-चढ़कर आवेदन करने की अपील की है।