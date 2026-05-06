22 देशों के बीच चमका भारत, भोपाली ट्विंस के साथ झूम उठी दुनिया

MP News: लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके राजधानी के ट्विन्स क्लब ने चीन में शानदार प्रदर्शन कर चीन के लोगों का दिल जीत लिया। 30 अप्रैल से 4 मई चीन में आयोजित 20वें इंटरनेशन ट्विन्स फेस्टिवल (International Twins Festival) में भोपाल के ट्विंस क्लब ने धूम मचा दी। क्लब के अध्यक्ष अभिषेक खरे के नेतृत्व में बॉलीवुड अभिनेता, मॉडल और डांसर जुड़वां पराग-प्रयास चौधरी तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जुड़वां प्रकृति-श्रृष्टि कुशवाहा ने भी इसमें भाग लिया।