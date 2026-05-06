बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की सलाह: बंगाल-असम की तरह रसातल में जाने से बचने के लिए यह काम करे कांग्रेस

Hemant Khendelwal- मध्यप्रदेश में किसानों के मुद्दे पर दोनों प्रमुख दल-बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। प्रदेश में अभी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम चल रहा है। कांग्रेस इसमें गड़ब​ड़ी के आरोप लगा रही है। इसके विरोध में 7 मई को मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर चक्काजाम आंदोलन भी कर रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अब कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने साफ कहा कि गेहूं खरीदी और किसानों के मामले में बोलने का कांग्रेस को कोई अधिकार ही नहीं है। उनकी सरकारें समर्थन मूल्य पर खरीदी ही नहीं करती थीं। बीजेपी सरकारों ने गेहूं के समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोत्तरी की। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी से किसानों से माफी मांगने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि बंगाल, असम की तरह रसातल में जाने से बचने के लिए कांग्रेस को यह काम करना चाहिए।