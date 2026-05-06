MP में ‘बिग बॉस फेम डॉक्टर’ की काली करतूत, जयपुर की युवती के साथ किया दुष्कर्म, जबरन कराया एबॉर्शन

पुलिस के मुताबिक जयपुर की रहने वाली युवती सोने-चांदी की व्यापारी है। 8 मई, 2025 को अपना स्किन ट्रीटमेंट कराने के लिए अपने कजिन भाई के साथ डॉ अभिजीत के क्लीनिक भोपाल पहुंची थी। डॉ. अभिनीत से ट्रीटमेंट करवाकर वापस जयपुर चली गई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके बाद अभिनीत ने मुझे मोबाइल नंबर से मैसेज किए, हम दोनों की बातचीत होने लगी। इतना ही नहीं मामला शादी करने तक पहुंच गया। बाद में अभिजीत ने भोपाल बुलाया। 23 मई को वह मुझे उज्जैन ले गया और मांग में सिंदूर भर दी। इसके बाद वह अपने घर ले गया, जहां पर उसने दुष्कर्म किया।