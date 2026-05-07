आज से एमपी बोर्ड की ‘द्वितीय परीक्षा’, एग्जाम से पहले सीएम मोहन का छात्रों को अहम संदेश

सीएम मोहन के अनुसार, 'मैं हर विद्यार्थी से कह रहा हूं कि, एक परिणाम आपके पूरे भविष्य की कहानी तय नहीं कर सकता। प्रदेश सरकार ये मौका इसी दिशा में एक खास पहल है। ये महज योजना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को फिर से उड़ान देने का संकल्प है। यह उन बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में किसी वजह से असफल रहे या परीक्षा ही नहीं दे सके थे। द्वितीय परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक नई शुरुआत है। एक ऐसा मौका, जहां आप अपनी मेहनत को फिर साबित कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को दोबारा खड़ा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। वहीं, अब प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षाएं 7 मई से शुरु हो रही हैं।'