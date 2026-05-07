1.50 लाख परिवारों के ‘BPL कार्ड’ होंगे निरस्त, लिस्ट से बाहर होगा नाम

MP News: शहर में डेढ़ लाख फर्जी गरीब लिस्ट से बाहर होने वाले हैं। गलत तरीके से दस्तावेज तैयार कर गरीबी रेखा में शामिल इन फर्जी गरीबों को जनगणना अभियान के दौरान पहचाना जाएगा। बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड बनवाने के बाद अच्छे खासे घरों में रहने वाले और अच्छा जीवन जीने वाले ये परिवार गरीबों के हिस्से की सुविधा लूट रहे थे। जनगणना अभियान के दौरान होने वाले मकान सर्वे के काम में ऐसे कार्डधारियों को विशेष रूप से पहचान सूची में शामिल किया जा रहा है।