7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

तोड़ा जाना तय… भोपाल में टूटेंगे सैकड़ों मकान-दुकान, बनेंगे नए बहुमंजिला टावर

Houses and Shops will be demolished: री-डेवलपमेंट का रास्ता साफ हो गया है। टेंडर भी फाइनल हो गया है। शहर के पुराने मकान और दुकान तोड़ 75 मीटर ऊंचाई के चार नए बहुमंजिला टावर बनेंगे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

May 07, 2026

houses and shops will be demolished in Bhopal

houses and shops will be demolished in Bhopal

Demolished: राजधानी भोपाल में 5 नंबर स्थित रविशंकर शुक्ल मार्केट (आरएसएस मार्केट) के री-डेवलपमेंट का रास्ता साफ हो गया है। 50 साल पुराने इस मार्केट को हाउसिंग बोर्ड 650 करोड़ रुपए की लागत से री-डेलवेपमेंट करने जा रहा है। इसका टेंडर भी फाइनल हो गया है। यहां पुराने मकान और दुकान तोड़ 75 मीटर ऊंचाई के चार नए बहुमंजिला टावर बनेंगे। 50 साल पुराने जर्जर हो चुके मकानों और दुकानों की जगह हाउसिंग बोर्ड रहवासियों को नए घर और दुकान बनाकर देगा। नए मकान और दुकान पहले से 20 फीसदी ज्यादा बड़े होंगे। हाउसिंग बोर्ड नए दुकान-मकान फ्री में बनाकर देगा।

नए खरीदारों के लिए 200 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट और 65 दुकानें

अभी आरएसएस मार्केट में 65 दुकानें और 165 मकान हैं। इन सभी को नए प्रोजेक्ट में मकान-दुकान दिए जाएंगे। नए प्रोजेक्ट में वन बीएचके के 80, 2 बीएचके के 120, 3 बीएचके के 40, 4 बीएचके के 140 और 129 नई दुकनें बनेंगी। इस तरह नए खरीदारों के लिए 215 फ्लैट और 64 नई दुकानें उपलब्ध होंगी।

सरस्वती नगर री-डेवलेपमेंट

जवाहर चौक के पास 19.21 एकड़ में सरस्वती नगर के री-डेवलपमेंट का भी रास्ता साफ हो गया है। हाउसिंग बोर्ड 1000 करोड़ रुपए से इस प्रोजेक्ट को विकसित कर रहा है। इसकी डीपीआर पर कंसल्टेंट फर्म काम कर रही है।

रहवासियों को फायदा

  • बड़ा मकान: निवासियों को उनके पुराने मकान की तुलना में 20 फीसदी अतिरिक्त जगह (बड़ा मकान) दी जाएगी।
  • नि:शुल्क निर्माण: इस अतिरिक्त निर्माण के लिए हितग्राहियों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा।
  • सस्ती रजिस्ट्री: नए मकान की रजिस्ट्री मात्र एक हजार रुपए के सांकेतिक शुल्क पर की जाएगी।
  • किराया भत्ता: मकान खाली करने से लेकर नए आवंटन तक की अवधि के लिए बोर्ड किराया देगा।

डिपो चौराहा से जहांगीराबाद तक एलिवेटेड का काम शुरू

मेट्रो रेल कारपोरेशन ने ब्लू लाइन के हिस्से में डिपो चौराहा से जहांगीराबाद के बीच एलिवेटेड के पीलर्स का काम शुरू कर दिया है। इस लाइन को वीआइपी क्षेत्र और संवेदनशील बताते हुए अंडरग्राउंड करने के लिए सांसद आलोक शर्मा ने मांग की थी। ङ्क्षमट्रो हॉल समेत राज्यपाल भवन व अन्य प्रशासनिक भवन इसी ट्रैक पर होने से एलिवेटेड लाइन को खतरा बताया था। हालांकि अब एलिवेटेड पर ही ट्रेन दौड़ेगी, ये सुनिश्चित किया जा रहा है।

14 किमी का है हिस्सा

भदभदा से रत्नागिरी तक 14 किमी लंबाई में मेट्रो लाइन तय है। इसमें रायसेन रोड वाले हिस्से के साथ ही पुल बोगदा और प्रभात चौराहा की ओर काम किया जा रहा है। डिपो चौराहा से जहांगीराबाद के बीच में ही अभी काम शुरू नहीं हुआ था। अब इसे शुरू कर दिया गया है। शहर में इस समय मेट्रो की ऑरेंज और ब्लू लाइन पर काम चल रहा है। ऑरेंज लाइन ए्स से करोद के बीच है, जबकि ब्लू लाइन भदभदा से रत्नागिरी तक है। पुल बोगदा पर ये दोनों एक-दूसरे को क्रॉस करेगी। यहां जंक्शन बनेगा। इसके लिए ङ्क्षटबर मार्केट को हटाने की प्रक्रिया की जा रही है।

ये भी पढ़ें

एमपी के बड़े अफसरों- रसूखदारों के आलीशान फार्म हाउस-रेस्टोरेंट-मैरिज गार्डन पर चलेगा बुलडोजर
भोपाल
Farmhouses and Marriage Gardens of Influential Figures in MP to be Demolished

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 May 2026 10:25 am

Published on:

07 May 2026 10:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / तोड़ा जाना तय… भोपाल में टूटेंगे सैकड़ों मकान-दुकान, बनेंगे नए बहुमंजिला टावर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘अपराधियों तुम्हारी खैर नहीं…’ एमपी पुलिस हर क्रिमिनल की बना रही ‘डिजिटल प्रोफाइल’

MP Police (Photo Source: AI Image)
भोपाल

1.50 लाख परिवारों के ‘BPL कार्ड’ होंगे निरस्त, लिस्ट से बाहर होगा नाम

BPL cards
भोपाल

एमपी के 11 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश, मौसम विभाग ने दे दी भीषण गर्मी की चेतावनी

MP Weather Update
भोपाल

आज से एमपी बोर्ड की ‘द्वितीय परीक्षा’, एग्जाम से पहले सीएम मोहन का छात्रों को अहम संदेश

MP Board Second Exam
भोपाल

किसान मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ‘सड़क सत्याग्रह’, 7 हाईवे पर एक साथ बड़ा आंदोलन

Congress Sadak Satyagraha
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.