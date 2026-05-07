तोड़ा जाना तय… भोपाल में टूटेंगे सैकड़ों मकान-दुकान, बनेंगे नए बहुमंजिला टावर

भदभदा से रत्नागिरी तक 14 किमी लंबाई में मेट्रो लाइन तय है। इसमें रायसेन रोड वाले हिस्से के साथ ही पुल बोगदा और प्रभात चौराहा की ओर काम किया जा रहा है। डिपो चौराहा से जहांगीराबाद के बीच में ही अभी काम शुरू नहीं हुआ था। अब इसे शुरू कर दिया गया है। शहर में इस समय मेट्रो की ऑरेंज और ब्लू लाइन पर काम चल रहा है। ऑरेंज लाइन ए्स से करोद के बीच है, जबकि ब्लू लाइन भदभदा से रत्नागिरी तक है। पुल बोगदा पर ये दोनों एक-दूसरे को क्रॉस करेगी। यहां जंक्शन बनेगा। इसके लिए ङ्क्षटबर मार्केट को हटाने की प्रक्रिया की जा रही है।