किसान मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ‘सड़क सत्याग्रह’, 7 हाईवे पर एक साथ बड़ा आंदोलन

वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि, गेहूं खरीदी की सीमा बढ़ाई गई है और प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। सरकार का दावा है कि, अब तक बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदी की जा चुकी है और किसानों की सुविधा के लिए तौल कांटे और वेयरहाउस क्षमता को भी बढ़ाया गया है। एक तरफ कांग्रेस आंदोलन के जरिए दबाव बनाने की तैयारी में है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने संभावित जाम और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी कर ली है।