एमपी के बड़े अफसरों- रसूखदारों के आलीशान फार्म हाउस-रेस्टोरेंट-मैरिज गार्डन पर चलेगा बुलडोजर

Bhopal- भोपाल शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में बनाए गए होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन हटाने की कार्रवाई अब तेज होगी। इसी के साथ प्रदेश के बड़े अफसरों- रसूखदारों पर गाज गिरना तय हो गया है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने बुधवार एवं गुरुवार हलालपुर, बैरागढ़ के तटीय इलाकों में मैरिज गार्डन की बाउंड्री वॉल तोडऩे की कार्रवाई की। इसी क्षेत्र में मौजूद सेवन ओक, पूल डैक लाउंज एंड रेस्टोरेंट के मालिक मनीष मतवानी ने अवैध निर्माण को लेकर जारी नोटिस के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाकर राहत की मांग की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नगरनिगम ने बताया कि सुनवाई के लिए अवसर दिया गया था। यहीं से बाजी पलटी और हाईकोर्ट ने बिना किसी कमेंट के याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली।