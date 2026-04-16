16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

“मेरे खिलाफ 38 मामले”, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की जांच की मांग

कैलाश विजयवर्गीय के 38 मामलों वाले बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Ankit Sai

Apr 16, 2026

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

MP Politics: मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी को लेकर माहौल एक बार फिर गरमा गया है। नेताओं के पुराने मामलों और चुनावी हलफनामों को लेकर सवाल उठना आम बात हो गई है। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने खिलाफ 38 “फेक केस” दर्ज होने की बात कही है। कांग्रेस ने इस बयान को आधार बनाकर मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यदि इतने मामले दर्ज थे तो उन्हें चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं बताया गया।

नामांकन में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई

कांग्रेस ने दावा किया है कि मंत्री ने अपने नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि मंत्री ने "खुद यह स्वीकार किया" है कि उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, लेकिन इंदौर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते समय उन्होंने इनका जिक्र नहीं किया। नायक ने कहा, "जिन आधारों पर अन्य चुनाव रद्द घोषित किए गए हैं, उन्हीं आधारों पर उनका चुनाव भी रद्द किया जाना चाहिए।" कांग्रेस का तर्क है कि यदि कोई उम्मीदवार अपने खिलाफ दर्ज मामलों को छिपाता है, तो यह मतदाताओं के साथ धोखा माना जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने कानूनी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है।

चुनाव आयोग से जांच की मांग

कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को औपचारिक शिकायत सौंपी है। शिकायत में भारतीय चुनाव आयोग से स्वत, संज्ञान लेने की अपील की गई है। पार्टी ने कहा कि अगर एक भी मामला छिपाया गया है, तो यह नियमों का उल्लंघन है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जिन मामलों का जिक्र मंत्री ने किया, उनमें गिरफ्तारी वारंट तक जारी हो सकते हैं। ऐसे में इन मामलों की गहन जांच जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।

भाजपा की चुप्पी पर बढ़ा विवाद

इस पूरे मामले पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई हैं। विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है कि पार्टी अपने मंत्री के बयान पर स्पष्ट रुख रखे। यह विवाद आने वाले समय में और गहरा सकता है, खासकर यदि चुनाव आयोग इस पर जांच शुरू करता है। इससे न केवल मंत्री की छवि प्रभावित हो सकती है, बल्कि राज्य की राजनीति में भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें

“नारी को नारा बना रही है भाजपा” अखिलेश यादव ने लोकसभा में सरकार पर जमकर किया हमला
राष्ट्रीय
Akhilesh Yadav

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Apr 2026 05:52 pm

Hindi News / National News / “मेरे खिलाफ 38 मामले”, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की जांच की मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Women Reservation: टिकट दीजिए, आरक्षण नहीं; स्वीडन में 46 तो भारत में महज 15% महिला सांसद

Women Reservation Bill
राष्ट्रीय

संसद में महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका गांधी ने पीएम को घेरा, कहा- ‘महिलाओं को अधूरा सच बता रहे हैं प्रधानमंत्री’

Priyanka Gandhi in Parliament
राष्ट्रीय

चाय का कप टूट जाने पर तीन साल के मासूम की कर दी थी हत्या, मां को बना लिया था बंधक, अब कोर्ट ने कर दिया न्याय

Nitin Pathare Case
राष्ट्रीय

ट्रेन टिकट कन्फर्म होगा या नहीं? रेलवे ने बदले चार्ट तैयार करने के नियम, जानें क्या है नई टाइमिंग

Railway New Rules 2026
राष्ट्रीय

दिल्ली एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी! टकराए दो विमानों के पंख

Delhi Airport Incident
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.