“मेरे खिलाफ 38 मामले”, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की जांच की मांग

कांग्रेस ने दावा किया है कि मंत्री ने अपने नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि मंत्री ने "खुद यह स्वीकार किया" है कि उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, लेकिन इंदौर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते समय उन्होंने इनका जिक्र नहीं किया। नायक ने कहा, "जिन आधारों पर अन्य चुनाव रद्द घोषित किए गए हैं, उन्हीं आधारों पर उनका चुनाव भी रद्द किया जाना चाहिए।" कांग्रेस का तर्क है कि यदि कोई उम्मीदवार अपने खिलाफ दर्ज मामलों को छिपाता है, तो यह मतदाताओं के साथ धोखा माना जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने कानूनी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है।