“नारी को नारा बना रही है भाजपा” अखिलेश यादव ने लोकसभा में सरकार पर जमकर किया हमला



कांग्रेस ने सबसे पहले सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि सरकार इस बिल के जरिए संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुद्दे को एक अलग दिशा दी। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो ऐसे आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और ऐसा करना संभव नहीं है। इस बयान के बाद सदन में बहस और तेज हो गई।