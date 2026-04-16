लोकसभा में पेश हुआ 850 सीटों वाला बिल, चर्चा के पक्ष में पड़े 251 वोट; जानें विपक्ष को कितने मिले मत

Parliament Special Session: संसद में गुरुवार को महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश किए गए। इसका मकसद 2029 तक महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को लागू करना और लोकसभा में सांसदों की संख्या को बढ़ाकर 850 करना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सदन में यह विधेयक पेश किया। बिल के पेश होने पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। सपा ने इसका विरोध किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा सांसद अखिलेश यादव के सवालों का जवाब भी दिया।